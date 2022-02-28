ALTIN FİYATLARI 28 Şubat Pazartesi yani haftanın ilk iş gününde ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki çeyrek ve rgam altın fiyatları güne yükselişle başladı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...

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