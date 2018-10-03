Altın fiyatları 3 Ekim: Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 3 Ekim Çarşamba gününe yükselişle başladı. Yatırımcı en çok gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını merak ediyor. Altının ons fiyatının 1.200 dolar seviyesinin altında kalıcı olmadığına işaret eden altın uzmanı İslam Memiş, "Küresel piyasalarda İtalya endişesi devam ederse altının ons fiyatı, bu haftayı 1.200 dolar seviyesinin üzerinde tamamlayabilir" dedi. Peki gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum