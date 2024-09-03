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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları 3 Eylül 2024: Altın fiyatları düşüyor! Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatları düşüyor! 3 Eylül 2024 güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?

        Bir süredir zirve dönemi yaşayan altın fiyatları, haftaya düşüşle devam ediyor. Fed etkisiyle tarihin en zirve dönemlerinden birini yaşayan altın artık olumsuz bir ivme çiziyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 3 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 07:09 Güncelleme: 03.09.2024 - 10:21
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        ABD'de düşük istihdam artışı ve yükselen işsizlik oranı nedeniyle ülke ekonomisinin gücüne ilişkin endişelerle ayın başında darbe alan endeksler, ağustosu kazançla kapattı.

        Temmuz ayının son gününde ABD Merkez Bankasının (Fed), eylül ayından itibaren faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasına rağmen ülkede açıklanan veriler, resesyon korkularının varlık fiyatları üzerinde etkili olmasına neden oldu.

        Fed'in son toplantısında politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutması, fiyat artışları açısından temkinli bir yaklaşım olsa da açıklanan istihdam verileri bunun iş gücü piyasası açısından riskli olabileceğini ortaya koydu. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 3 Eylül 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN DÜŞÜYOR!

        2 Eylül Pazartesi günü 2 bin 733 lira olan gram altın, 3 Eylül Salı günü 2 bin 725 liraya geriledi. Çeyrek altın da 4 bin 373 liradan, 4 bin 360 liraya düştü.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.725,4090

        Satış: 2.725,7040

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.494,7000

        Satış: 2.495,0200

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.360,7900

        Satış: 4.456,8900

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 17.443,4200

        Satış: 17.772,7600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 8.682,14

        Satış: 8.900,91

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 17.418,71

        Satış: 17.747,37

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 18.339,64

        Satış: 18.823,52

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.492,67

        Satış: 2.310,37

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.521,08

        Satış: 2.660,92

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