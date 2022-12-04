ALTIN FİYATLARI 4 Aralık Pazar yani bugün özellikle düğün ve nişan gibi organizasyonlarda takı takacakların yakın markajında. Kyumcuya gidecekler altın fiyatlarındaki son durumu ve altının gram fiyatını araştırıyor. Hemen belirtelim ki işlemler piyasalar kapalı olduğu için Cuma günkü kapanış değerleri üzerinden yapılıyor. Dün ise Çeyrek altın bin 760 lira gram altın ise bin 70 lira seviyesinin üzerinde haftayı kapattı. İşte 4 Aralık Pazar günü güncel Cumhuriyet altını, tam altın, çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış canlı fiyat tablosu...

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