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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları 4 Ekim 2024! Altın fiyatlarında yükseliş! Bugün gram altın, çeyrek altın, tam, yarım altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatlarında yükseliş! 4 Ekim 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Birkaç gündür, piyasayı düşüşle açan altın fiyatlarında iniş çıkış devam ediyor. İsrail-İran arasında yaşanan gerilim ve İsrail'in Lübnan'a saldırıları Ortadoğu'da hem tansiyonu yükseltiyor hem de brent petrol fiyatını yukarı yönlü destekliyor. Öte yandan Fed Başkanı Jarome Powell'ın başka faiz indirimlerine yaktığı yeşil ışık, altın fiyatlarında etkili oluyor. Peki, tüm bu gelişmeler doğrultusunda bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 4 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 07:13 Güncelleme: 04.10.2024 - 19:32
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        1

        ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Ulusal İşletme Ekonomisi Derneğinin (NABE) yıllık toplantısında, ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Powell, ekonomi beklendiği gibi performans gösterirse bu yıl toplamda 50 baz puanlık iki faiz indirimi daha olabileceğini anlattı.

        ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin genel olarak sağlam bir durumda olduğunu ve bunu korumak için bankanın araçlarını kullanma niyetinde olduğunu ifade etti. Powell, FOMC'nin faiz oranlarını hızla düşürmek için acele eden bir Komite olmadığını ifade ederek, gelen verilerin kararları yönlendireceğini yineledi.

        "Eğer ekonomi beklediğimizden daha fazla yavaşlarsa, o zaman daha hızlı faiz indirebiliriz. Beklediğimizden daha az yavaşlarsa, daha yavaş faiz indirebiliriz." diye konuşan Powell, FOMC'nin faiz indirimlerinin hızı konusunda ne gerekiyorsa yapacağını vurguladı. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 4 Ekim 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELME!

        3 Ekim Perşembe günü 2 bin 907 lira olan gram altın 4 Ekim Cuma günü 2 bin 929 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 652 lira iken, 4 bin 687 lira olarak güncellendi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.929,5480

        Satış: 2.929,8340

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.658,58

        Satış: 2.658,90

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.687,0200

        Satış: 4.790,2200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.748,7200

        Satış: 19.103,0700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.869,00

        Satış: 20.000,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.343,86

        Satış: 9.579,53

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 18.746,31

        Satış: 19.100,46

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.195,37

        Satış: 20.702,61

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.651,75

        Satış: 2.494,00

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.779,60

        Satış: 2.929,31

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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