ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Ulusal İşletme Ekonomisi Derneğinin (NABE) yıllık toplantısında, ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Powell, ekonomi beklendiği gibi performans gösterirse bu yıl toplamda 50 baz puanlık iki faiz indirimi daha olabileceğini anlattı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin genel olarak sağlam bir durumda olduğunu ve bunu korumak için bankanın araçlarını kullanma niyetinde olduğunu ifade etti. Powell, FOMC'nin faiz oranlarını hızla düşürmek için acele eden bir Komite olmadığını ifade ederek, gelen verilerin kararları yönlendireceğini yineledi.

"Eğer ekonomi beklediğimizden daha fazla yavaşlarsa, o zaman daha hızlı faiz indirebiliriz. Beklediğimizden daha az yavaşlarsa, daha yavaş faiz indirebiliriz." diye konuşan Powell, FOMC'nin faiz indirimlerinin hızı konusunda ne gerekiyorsa yapacağını vurguladı. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 4 Ekim 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...