Altın fiyatlarında yükseliş! 4 Ekim 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Birkaç gündür, piyasayı düşüşle açan altın fiyatlarında iniş çıkış devam ediyor. İsrail-İran arasında yaşanan gerilim ve İsrail'in Lübnan'a saldırıları Ortadoğu'da hem tansiyonu yükseltiyor hem de brent petrol fiyatını yukarı yönlü destekliyor. Öte yandan Fed Başkanı Jarome Powell'ın başka faiz indirimlerine yaktığı yeşil ışık, altın fiyatlarında etkili oluyor. Peki, tüm bu gelişmeler doğrultusunda bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 4 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Ulusal İşletme Ekonomisi Derneğinin (NABE) yıllık toplantısında, ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Powell, ekonomi beklendiği gibi performans gösterirse bu yıl toplamda 50 baz puanlık iki faiz indirimi daha olabileceğini anlattı.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin genel olarak sağlam bir durumda olduğunu ve bunu korumak için bankanın araçlarını kullanma niyetinde olduğunu ifade etti. Powell, FOMC'nin faiz oranlarını hızla düşürmek için acele eden bir Komite olmadığını ifade ederek, gelen verilerin kararları yönlendireceğini yineledi.
"Eğer ekonomi beklediğimizden daha fazla yavaşlarsa, o zaman daha hızlı faiz indirebiliriz. Beklediğimizden daha az yavaşlarsa, daha yavaş faiz indirebiliriz." diye konuşan Powell, FOMC'nin faiz indirimlerinin hızı konusunda ne gerekiyorsa yapacağını vurguladı. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 4 Ekim 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELME!
3 Ekim Perşembe günü 2 bin 907 lira olan gram altın 4 Ekim Cuma günü 2 bin 928 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 652 lira iken, 4 bin 686 lira olarak güncellendi.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.928,9170
Satış: 2.929,2140
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.662,0300
Satış: 2.662,3800
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.686,8600
Satış: 4.790,0000
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.748,4000
Satış: 19.101,8700
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.922,00
Satış: 20.146,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.342,98
Satış: 9.578,23
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 18.744,54
Satış: 19.097,87
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.136,40
Satış: 20.648,24
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.656,32
Satış: 2.508,57
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.787,01
Satış: 2.950,59