Altın fiyatları 4 Kasım: Çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? Bugün altın fiyatları son durum

Altın fiyatları haftasonu ne kadar? Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar sorusu yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Altının gram fiyatı, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından yüzde 1,86 düşüşle önceki kapanışın hemen altında, 215,4 liradan işlem görüyor. Güncel piyasalarda çeyrek altın 352 lira, Cumhuriyet altını da 1.458 liradan satılıyordu. Peki, güncel altın fiyatı ne kadar? İşte 4 Kasım gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı..