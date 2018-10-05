Altın fiyatları 5 Ekim 2018: Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 5 Ekim Cuma gününe yükselişle başladı. Yatırımcı en çok gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını merak ediyor. Altın uzmanı İslam Memiş, dolar kurunda yaşanan değer kazancının gram altında yükselişe neden olduğunu söyledi. Gram altındaki yükselişlerin devam edebilmesi için 237 liranın üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiğini belirten Memiş, teknik açıdan gram altında 232 liranın destek, 239 liranın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti. Peki bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte 5 Ekim altın fiyatları son durum