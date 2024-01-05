Altın fiyatları 5 Ocak Cuma 2024: Canlı altın tablosu ile bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? - Altın Haberleri

Altın fiyatları 5 Ocak Cuma 2024: Canlı altın tablosu ile bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? - Altın Haberleri

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Altın fiyatları 5 Ocak Cuma 2024... Altın piyasalaru 2024 yılının ilk haftasını yükselişle tamamladı. Gram altın neredeyse 2 bin TL'yi görürken, çeyrek altın ise 3 bin TL'yi geçti. Altın alıp satacak vatandaşların "Bugün altın fiyatları ne kadar? Gram ve çeyrek altın ne kadar?" sorularını yanıtladık ve güncel fiyatları derledik. İşte, 5 Ocak Cuma güncel altın fiyatları...

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