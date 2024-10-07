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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları 7 Ekim 2024: Altın fiyatlarında düşüş! Gram altın, çeyrek altın, tam, yarım altın ne kadar?

        Altın fiyatları yeniden yükseldi! 7 Ekim 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Yıl sonuna doğru yaklaşırken altın fiyatlarında iniş çıkış devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 3 bin TL sınırını zorlayan gram altın geri çekilerek düşüşe geçti. Aynı şekilde çeyrek de aşağı yönlü ivmesini sürdürüyor. Peki, tüm bu gelişmeler doğrultusunda bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 7 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 07:17 Güncelleme: 07.10.2024 - 19:26
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        1

        UBS, BBVA ve Barclays, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi beklentilerini paylaştı. İsviçre Bankası UBS, Eylül ayı enflasyon verilerinin ardından TCMB'nin kasımda faiz indirime başlama ihtimalinin devam ettiğini ancak gevşemeye daha geç başlama riskinin bir miktar arttığını belirtti. BBVA paylaştığı raporda ilk indirim beklentisini aralık ayına ötelediğini bildirirken, Barclays ise indirimin sonraki aylara ötelenebileceğine dikkat çekti.

        Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Ulusal İşletme Ekonomisi Derneğinin (NABE) yıllık toplantısında, ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Powell, ekonomi beklendiği gibi performans gösterirse bu yıl toplamda 50 baz puanlık iki faiz indirimi daha olabileceğini anlattı. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 4 Ekim 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI YENİDEN YÜKSELİYOR!

        4 Ekim Cuma günü 2 bin 920 lira olan gram altın 7 Ekim Pazartesi günü 2 bin 927 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 673 lira iken, 4 bin 684 lira olarak güncellendi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.927,51

        Satış: 2.927,89

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.657,23

        Satış: 2.657,58

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.684,01

        Satış: 4.787,10

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.738,3000

        Satış: 19.091,9400

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: Alış: 19.801,00

        Satış: 19.936,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.338,74

        Satış: 9.574,20

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 18.736,03

        Satış: 19.089,85

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.140,12

        Satış: 20.652,06

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.645,96

        Satış: 2.487,57

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.770,09

        Satış: 2.919,82

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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