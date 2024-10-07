Altın fiyatlarında düşüş! 7 Ekim 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Yıl sonuna doğru yaklaşırken altın fiyatlarında iniş çıkış devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 3 bin TL sınırını zorlayan gram altın geri çekilerek düşüşe geçti. Aynı şekilde çeyrek de aşağı yönlü ivmesini sürdürüyor. Peki, tüm bu gelişmeler doğrultusunda bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 7 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...
UBS, BBVA ve Barclays, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi beklentilerini paylaştı. İsviçre Bankası UBS, Eylül ayı enflasyon verilerinin ardından TCMB'nin kasımda faiz indirime başlama ihtimalinin devam ettiğini ancak gevşemeye daha geç başlama riskinin bir miktar arttığını belirtti. BBVA paylaştığı raporda ilk indirim beklentisini aralık ayına ötelediğini bildirirken, Barclays ise indirimin sonraki aylara ötelenebileceğine dikkat çekti.
Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Ulusal İşletme Ekonomisi Derneğinin (NABE) yıllık toplantısında, ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Powell, ekonomi beklendiği gibi performans gösterirse bu yıl toplamda 50 baz puanlık iki faiz indirimi daha olabileceğini anlattı. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 4 Ekim 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ!
4 Ekim Cuma günü 2 bin 920 lira olan gram altın 7 Ekim Pazartesi günü 2 bin 915 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 673 lira iken, 4 bin 663 lira olarak güncellendi.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.915,5500
Satış: 2.915,9460
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.645,4300
Satış: 2.645,8000
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.663,7900
Satış: 4.766,4200
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.654,3400
Satış: 19.006,1200
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.824,00
Satış: 19.994,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.298,31
Satış: 9.533,05
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 18.654,92
Satış: 19.007,80
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.214,09
Satış: 20.721,81
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.647,80
Satış: 2.493,27
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.773,17
Satış: 2.928,24