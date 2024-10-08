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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları 8 Ekim 2024: Altın fiyatlarında durgunluk! Bugün gram altın, çeyrek altın, tam, yarım altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında durgunluk! 8 Ekim 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Fed 18 Eylül'de faiz indirimini açıkladıktan sonra rekor üzerine rekor kıran altın fiyatları durgunluk dönemine geçti. Ortadoğu'da artan gerilim sadece altını değil brent petrol fiyatlarını da olumsuz etkiledi. Peki, tüm bu gelişmeler doğrultusunda bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 8 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 07:23 Güncelleme: 08.10.2024 - 07:23
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        1

        Orta Doğu, İsrail'in hafta sonu kuzey Gazze'ye asker göndermesi ve Lübnan'da hava saldırıları ve sınırlı kara manevralarını sürdürmesiyle gerginlik sürerken 'güvenli liman' olarak görülen altında kayıp yüzde 2'ye yaklaştı.

        Altın hızlı fiyatlamanın durgunluğu içine girerken petrol fiyatı 2023'ten bu yana en sert yükselişini gerçekleştirmesinin ardından düşüşe geçti.

        Brent petrol ise geçen hafta yükselişinin ardından varil başına 78 doların altına düştü, ABD ham petrolü ise 74 dolar. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 8 Ekim 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI YENİDEN YÜKSELİYOR!

        4 Ekim Cuma günü 2 bin 920 lira olan gram altın 7 Ekim Pazartesi günü 2 bin 927 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 673 lira iken, 4 bin 684 lira olarak güncellendi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.911,4270

        Satış: 2.911,9550

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.636,13

        Satış: 2.636,49

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.657,9000

        Satış: 4.760,6200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.627,4400

        Satış: 18.979,7200

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.760,00

        Satış: 19.941,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.288,30

        Satış: 9.522,50

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 18.634,84

        Satış: 18.986,76

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.099,29

        Satış: 20.610,21

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.642,44

        Satış: 2.488,18

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.764,47

        Satış: 2.920,80

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