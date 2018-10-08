Altın fiyatları 8 Ekim: Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları dalgalı seyirini haftanın ilk gününde de sürdürüyor. Altın fiyatları Cuma günü döviz kurunun etkisiyle düşüşle kapatmıştı. Altın uzmanı İslam Memiş, İtalya başta olmak üzere Avro Bölgesi tahvil piyasası ve geçen hafta resmi tatilde olan Çin'den ticaret konusunda ABD'ye verilecek yanıtların, yeni haftada altın fiyatlarının yönü açısından yakından takip edileceğini söyledi. Peki altın fiyatları haftaya nasıl başladı? İşte güncel altın fiyatları