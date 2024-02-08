ALTIN FİYATLARI 8 ŞUBAT PERŞEMBE... Altın fiyatlarında hafta başından beri başlayan artış devam ediyor. Altın fiyatları öğleden sonra da yükselişine devam etti. Çeyrek altın ve gram altın kendi rekorlarını kırmaya devam ediyor. İşte, 8 Şubat canlı altın fiyatları...