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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları 9 Ekim 2024: Gram altında sert düşüş! Bugün gram altın, çeyrek altın, tam, yarım altın ne kadar?

        Gram altında sert düşüş! 9 Ekim 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Bir süredir durgunluk yaşayan altın fiyatları, güne olumsuz bir tabloyla başladı. Gram altında yaşanan sert düşüş, günler sonra gramı 2 bin 800 TL seviyesine geri çekti. Aynı şekilde çeyrek altında da makas arttı. Peki, tüm bu gelişmeler doğrultusunda bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 9 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 07:12 Güncelleme: 09.10.2024 - 07:12
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        1

        Orta Doğu, İsrail'in hafta sonu kuzey Gazze'ye asker göndermesi ve Lübnan'da hava saldırıları ve sınırlı kara manevralarını sürdürmesiyle gerginlik sürerken 'güvenli liman' olarak görülen altında kayıp yüzde 2'ye yaklaştı.

        Altın hızlı fiyatlamanın durgunluğu içine girerken petrol fiyatı 2023'ten bu yana en sert yükselişini gerçekleştirmesinin ardından düşüşe geçti.

        Brent petrol ise geçen hafta yükselişinin ardından varil başına 78 doların altına düştü, ABD ham petrolü ise 74 dolar. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 9 Ekim 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        GRAM ALTINDA SERT DÜŞÜŞ!

        8 Ekim Salı günü 2 bin 911 lira olan gram altın 9 Ekim Çarşamba günü 2 bin 883 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 673 lira iken, 4 bin 617 lira olarak güncellendi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.883,5320

        Satış: 2.884,0060

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.617,7900

        Satış: 2.618,1300

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.612,7900

        Satış: 4.714,2000

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.451,1100

        Satış: 18.799,6600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.616,00

        Satış: 19.817,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.196,15

        Satış: 9.427,89

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 18.449,95

        Satış: 18.798,12

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.066,38

        Satış: 20.570,47

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.629,96

        Satış: 2.475,72

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.744,18

        Satış: 2.902,59

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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