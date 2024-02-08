Altında yükseliş devam ediyor! İşte 9 Şubat altın fiyatları
Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Gram ve çeyrek altın kendi rekorunu kırmaya devam ederken; altın alacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" diye araştırıyor. İşte, 9 Şubat canlı altın tablosu ile altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI 9 ŞUBAT... Altın fiyatlarında hafta başından beri başlayan artış devam ediyor. Altın fiyatları öğleden sonra da yükselişine devam etti. Çeyrek altın ve gram altın kendi rekorlarını kırmaya devam ediyor. İşte, 9 Şubat canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
2.062,76
2.067,69
ONS ALTIN NE KADAR?
2.032,90
2.033,22
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.204,00
3.274,63
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.815,99
13.058,47
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.388,54
6.549,46
ZİYNET ALTIN NE KADAR?
12.815,99
13.058,47
ATA ALTINI NE KADAR?
13.623,57
13.962,56
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
1.094,94
1.473,76
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
1.875,20
1.979,41