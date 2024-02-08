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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları 9 Şubat: Altında yükseliş devam ediyor! Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç para oldu? - Altın Haberleri

        Altında yükseliş devam ediyor! İşte 9 Şubat altın fiyatları

        Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Gram ve çeyrek altın kendi rekorunu kırmaya devam ederken; altın alacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" diye araştırıyor. İşte, 9 Şubat canlı altın tablosu ile altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 00:26 Güncelleme: 09.02.2024 - 00:26
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        1

        ALTIN FİYATLARI 9 ŞUBAT... Altın fiyatlarında hafta başından beri başlayan artış devam ediyor. Altın fiyatları öğleden sonra da yükselişine devam etti. Çeyrek altın ve gram altın kendi rekorlarını kırmaya devam ediyor. İşte, 9 Şubat canlı altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

        2.062,76

        2.067,69

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ONS ALTIN NE KADAR?

        2.032,90

        2.033,22

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        3.204,00

        3.274,63

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        12.815,99

        13.058,47

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN NE KADAR?

        6.388,54

        6.549,46

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN NE KADAR?

        12.815,99

        13.058,47

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTINI NE KADAR?

        13.623,57

        13.962,56

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        1.094,94

        1.473,76

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        1.875,20

        1.979,41

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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