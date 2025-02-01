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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları alış-satış tablosu 1 Şubat 2025 Cumartesi: Bugün gram altın, yarım, cumhuriyet, tam ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç para oldu?

        Altın fiyatlarında son durum 1 Şubat 2025: Bugün gram, tam ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç para?

        Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'ya tarife uygulayacağına yönelik açıklamaları takip edilirken, bilanço döneminde teknoloji sektöründe önde gelen bazı firmaların beklentilerin üzerinde kar açıklamaları sonrası pozitif bir seyir öne çıkıyor. Dünya genelinde enflasyonla mücadele sürerken, resesyon endişeleri de devam ediyor. Bu ortamda, Trump'ın ABD'nin önemli ticaret ortaklarına ilave gümrük vergisi uygulayacağını kesin bir dille ifade etmesi, piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 1 Şubat altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 07:46 Güncelleme: 01.02.2025 - 18:43
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        1

        Varlık fiyatlarında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'ya tarife uygulayacağına yönelik açıklamalarıyla karışık bir seyir öne çıkıyor. Dünya genelinde enflasyonla mücadele sürerken, resesyon endişeleri de devam ediyor. Bu ortamda, Trump'ın ABD'nin önemli ticaret ortaklarına ilave gümrük vergisi uygulayacağını kesin bir dille ifade etmesi, piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

        Analistler, Trump'ın tekrarladığı gümrük vergisi tehditlerinin altına olan talebi arttırdığını belirterek, gelecek dönemde veri merkezli hareket edeceklerini açıklayan Fed yönetimi ile Trump'ın politikaları arasında oluşabilecek uyuşmazlıkların fiyatlamaları zorlaştıran bir başka unsur olarak öne çıktığını kaydetti. Peki, bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıdı? İşte, 1 Şubat altın fiyatları...

        2

        ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

        31 Ocak Cuma günü gram altın 3.236 TL iken 1 Şubat Cumartesi 3.227 TL, çeyrek altın ise 5.174 TL'den, 5.164 TL olarak işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.227,66

        Satış: 3.228,24

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.796,22

        Satış: 2.800,60

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.164,26

        Satış: 5.278,17

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 20.657,02

        Satış: 21.048,10

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.797,00

        Satış: 20.973,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.657,02

        Satış: 21.048,10

        CANLI ZİYNET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 10.296,24

        Satış: 10.556,33

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 21.256,27

        Satış: 21.789,81

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.731,78

        Satış: 2.591,15

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.909,64

        Satış: 3.071,30

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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