Gram altın 4 bin TL'nin altına düştü! İşte 15 Mayıs 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD-Çin ticaret geriliminin hafiflemesi, yatırımcıların risk iştahını artırdı. Güvenli limanlara olan talebin zayıflamasıyla altın fiyatları geriledi. Sert bir düşüş yaşayan ons altın, 14 Nisan'dan bu yana ilk kez 3.200 doların altına sarktı. Buradan esen ters rüzgarın etkisiyle yurt içinde gram altın fiyatı da 4.000 TL'nin altına çekildi. Peki bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 15 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
Canlı altın fiyatları 15 Mayıs Perşembe günü alım satım yapmak isteyenler tarafından mercek altına aldı. ABD'de ve küresel düzeyde resesyon endişelerinin yatışması ve yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesi, altın fiyatları için baskı oluşturdu. Ons altın 14 Nisan'dan bu yana ilk kez 3.200 doların altına sarkarak sert düşüş kaydederken, gram altın fiyatı da 4.000 TL’nin altında işlem görmeye başladı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 15 Mayıs 2025 Altın fiyatlarında son durum…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.924,20
Satış: 3.924,67
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.126,95
Satış: 3.127,76
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.274,9500
Satış: 6.413,0000
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 25.114,87
Satış: 25.588,87
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 25.858,00
Satış: 26.061,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 12.518,19
Satış: 12.833,72
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 25.114,87
Satış: 25.588,87
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 26.641,70
Satış: 27.307,76
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.167,77
Satış: 3.100,08
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.618,13
Satış: 3.815,11
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 64.247,00
Satış: 65.252,00