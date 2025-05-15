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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları alış-satış tablosu 15 Mayıs 2025: Bugün Cumhuriyet altnı, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte canlı altın kuru!

        Gram altın 4 bin TL'nin altına düştü! İşte 15 Mayıs 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD-Çin ticaret geriliminin hafiflemesi, yatırımcıların risk iştahını artırdı. Güvenli limanlara olan talebin zayıflamasıyla altın fiyatları geriledi. Sert bir düşüş yaşayan ons altın, 14 Nisan'dan bu yana ilk kez 3.200 doların altına sarktı. Buradan esen ters rüzgarın etkisiyle yurt içinde gram altın fiyatı da 4.000 TL'nin altına çekildi. Peki bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 15 Mayıs 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 07:52 Güncelleme: 15.05.2025 - 10:22
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        1

        Canlı altın fiyatları 15 Mayıs Perşembe günü alım satım yapmak isteyenler tarafından mercek altına aldı. ABD'de ve küresel düzeyde resesyon endişelerinin yatışması ve yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesi, altın fiyatları için baskı oluşturdu. Ons altın 14 Nisan'dan bu yana ilk kez 3.200 doların altına sarkarak sert düşüş kaydederken, gram altın fiyatı da 4.000 TL’nin altında işlem görmeye başladı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 15 Mayıs 2025 Altın fiyatlarında son durum…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.924,20

        Satış: 3.924,67

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.126,95

        Satış: 3.127,76

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.274,9500

        Satış: 6.413,0000

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 25.114,87

        Satış: 25.588,87

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 25.858,00

        Satış: 26.061,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 12.518,19

        Satış: 12.833,72

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 25.114,87

        Satış: 25.588,87

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 26.641,70

        Satış: 27.307,76

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.167,77

        Satış: 3.100,08

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.618,13

        Satış: 3.815,11

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 64.247,00

        Satış: 65.252,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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