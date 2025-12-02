Habertürk
        ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU 2 ARALIK 2025: Altın düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları düşüşte! İşte 2 Aralık 2025 ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları

        Altın fiyatları, ABD Merkez Bankasının (FED) aralık ayında faiz indirimi yapacağına yönelik güçlü beklentilerle haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Ons altın pazartesi günü 4.256 doları aşarak altı haftanın zirvesine çıktı. Ancak sarı metal, yükselen ABD Hazine tahvil getirileri ve kâr realizasyonunun baskısıyla değer kaybetti. Haftanın ikinci işlem gününde altının ons fiyatı 4 bin 210 dolara kadar geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam altın, yarım altın ve çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 2 Aralık 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu!

        Giriş: 02.12.2025 - 21:37 Güncelleme: 02.12.2025 - 21:37
        1

        Altın, Fed’in faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerle yükselişe geçmişti. Altının ons fiyatı pazartesi günü 4.256 doları aşarak altı haftanın en yüksek seviyesini görmüştü. Ons altından destek alan gram altın da yeni haftaya değer kazanarak başlamıştı. Ancak yükselen ABD Hazine tahvil getirileri ve kâr realizasyonunun baskısıyla değerli metal geriledi. Altın fiyatları 2 Aralık Salı günü düşüşünü sürdürüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, tam altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 2 Aralık 2025 güncel altın fiyatları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.735,5580

        Satış: 5.736,3220

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.190,76

        Satış: 4.191,53

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.176,8900

        Satış: 9.378,8900

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 36.707,5700

        Satış: 37.400,8200

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 37.781,00

        Satış: 38.010,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 18.298,22

        Satış: 18.759,60

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 36.711,16

        Satış: 37.404,46

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 38.399,16

        Satış: 39.377,43

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.194,99

        Satış: 4.293,19

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.287,37

        Satış: 5.523,89

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 94.104,00

        Satış: 94.880,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
