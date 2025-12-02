Altın, Fed’in faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerle yükselişe geçmişti. Altının ons fiyatı pazartesi günü 4.256 doları aşarak altı haftanın en yüksek seviyesini görmüştü. Ons altından destek alan gram altın da yeni haftaya değer kazanarak başlamıştı. Ancak yükselen ABD Hazine tahvil getirileri ve kâr realizasyonunun baskısıyla değerli metal geriledi. Altın fiyatları 2 Aralık Salı günü düşüşünü sürdürüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, tam altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 2 Aralık 2025 güncel altın fiyatları…