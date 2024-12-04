Altın fiyatları yükselişte! Bugün 22 ayar bilezik, ons, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?
Altın fiyatları 4 Aralık Çarşamba gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Haftanın üçüncü iş gününde güncel alış-satış rakamları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından yakın takibe alındı. Bugün saat 15.00 itibarıyla gram altın fiyatı 2 bin 955 lira, çeyrek altın fiyatı ise 4 bin 832 lira seviyesinde seyrediyor. Ons ise 2 bin 641 liradan işlem görüyor. Peki bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 4 Aralık 2024 Canlı altın fiyatları alış - satış tablosu...
Altın fiyatları 4 Aralık Çarşamba gününe ufak çaptaki değer artışıyla başladı. Fiyatlarda yaşanan yukarı yönlü hareketle birlikte "Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları hızla yanıt aramaya başladı. Saat 15.00 itibarıyla gram altın 2 bin 955 lira, çeyrek altın ise 4 bin 832 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için 4 Aralık altın fiyatları güncel alış - satış rakamlarını haberimizde derledik.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
4 Aralık Çarşamba günü gram altın 2 bin 955 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 832 liradan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.955,5550
Satış: 2.955,9460
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.640,9200
Satış: 2.641,2700
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.728,6800
Satış: 4.832,7500
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.914,0400
Satış: 19.271,3700
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.622,00
Satış: 19.721,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.427,26
Satış: 9.664,74
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 18.912,05
Satış: 19.269,42
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.938,56
Satış: 20.439,59
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.630,99
Satış: 2.466,04
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.745,85
Satış: 2.888,45
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 48.767,00
Satış: 49.201,00