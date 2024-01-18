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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları| Altında düşüş devam ediyor! 18 Ocak 2024 Perşembe 2024 altın alış-satış tablosu ile güncel altın fiyatları - Altın Haberleri

        Altında düşüş devam ediyor! İşte 18 Ocak Perşembe altın fiyatları

        Altın alacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" diye araştırıyor. Birkaç gündür altında başlayan düşüş bugün de devam ediyor. Gram altın öğleden sonra 1.948 TL'den işlem görürken; çeyrek altın ise 3.118 TL oldu. İşte, 18 Ocak 2024 Perşembe canlı altın tablosu ile altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 14:50 Güncelleme: 18.01.2024 - 14:50
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        1

        Altın fiyatları 18 Ocak Perşembe... Altın fiyatlarında gerileme öğleden sonra da devam ediyor. Gram altın haftanın başında 1.977 TL seviyesine kadar düşmüştü. Saat 14.30 itibarıyla gram altın 1.948 TL'den işlem görmeye devam ediyor. İşte, 18 Ocak Perşembe canlı altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.948,86

        1.949,17

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.009,34

        2.009,69

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        3.118,25

        3.186,91

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        12.472,69

        12.708,58

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN NE KADAR?

        6.217,01

        6.373,81

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        12.472,69

        12.708,58

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        13.500,60

        13.836,56

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.084,49

        1.461,53

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.857,79

        1.961,08

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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