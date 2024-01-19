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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları| Altında yükseliş devam ediyor! 19 Ocak Cuma 2024 altın fiyatları ile çeyrek ve gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altında yükseliş devam ediyor! İşte 19 Ocak Cuma altın fiyatları

        Altın alacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" diye araştırıyor. Altın fiyatları bu sabah güne yükselişle başlamıştı. Öğleden sonra yükselme devam etti ve gram altın yeniden 1.970 TL'ye çıktı. İşte, 19 Ocak 2024 Cuma canlı altın tablosu ile altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2024 - 12:57 Güncelleme: 19.01.2024 - 12:57
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        1

        ALTIN FİYATLARI 19 OCAK... Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Gram altın dün kapanışı 1.948 TL'den yapmıştı; an itibarıyla gram altın 1.970 TL'ye, çeyrek altın ise 3.152 TL'ye yükseldi. İşte, canlı ve anlık tablo ile 19 Ocak Cuma 2024 altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.970,09

        1.970,43

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.024,39

        2.024,76

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        3.152,15

        3.221,64

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        12.608,60

        12.847,17

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN NE KADAR?

        6.284,60

        6.443,29

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        12.608,88

        12.847,25

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        13.593,33

        13.931,58

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.092,12

        1.471,03

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.870,19

        1.974,96

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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