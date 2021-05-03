Altın fiyatları 3 Mayıs Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Yaşanan artışla birlikte başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler "Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edenler için güncel 3 Mayıs gram ve çeyrek altın fiyatları....