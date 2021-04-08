Altın fiyatları bugün ne kadar? Başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler günün ilk ışıklarıyla birlikte bu sorunun cevabını merak edip araştırmaya başladı. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları ile Cumhuriyet altını fiyatı...