Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatlarında 16 Nisan Cuma yani bugün gözlemlenen değer artışıyla birlikte ekonomi parametrelerini takip edenler, bu sorunun cevabına kilitlendi. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 16 Nisan çeyrek ve gram altın fiyatları...