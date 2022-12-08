ALTIN FİYATLARI 8 Aralık Perşmebe günü aşağı yönlü seyrediyor. Gün içerisinde altın alımı yapacaklar merakla güncel rakamları araştırıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...

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