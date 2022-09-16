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Altın fiyatları bin TL'nin altını gördü! 16 Eylül Cumhuriyet altını, tam, yarım, ata altın, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları dolar kuru ve altının ons değerindeki hareketliliğe paralel seyir izlemeye devam ediyor. İşte, 16 Eylül Kapalıçarşı'da altın alış-satış fiytaları...

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  • Altın fiyatları bin TL'nin altını gördü! 16 Eylül 2022 Bugün güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    FED faiz kararının ardından altın fiyatlarında hareketlilik gözlemlenmeye başlandı. Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları Salı günü ABD enflasyon rakamlarının açıklanmaısnın ardından düşüşe geçti. Uzun süredir bin liranın üzerinde seyreden altının gram fiyatı 975 lira seviyelerine kadar geriledi. İşte, 16 Eylül Cumhuriyet altını, tam, yarım, ata altın, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları...
  • Altın fiyatları bin TL'nin altını gördü! 16 Eylül 2022 Bugün güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    GRAM ALTIN FİYATLARI 16 EYLÜL 2022

    Gram altın fiyatları 16 Eylül Cuma günü saat 08:10' da kaydedilen güncel verilere göre 993,16 lira alış ve 1.000,25 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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  • Altın fiyatları bin TL'nin altını gördü! 16 Eylül 2022 Bugün güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    16 EYLÜL ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    Çeyrek altın fiyatları 16 Eylül günü kaydedilen verilere göre 1.563,70 lira alış ve 1.598,20 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

    CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
  • Altın fiyatları bin TL'nin altını gördü! 16 Eylül 2022 Bugün güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

    977,37

    977,54

    CANLI SPOT ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN
  • Altın fiyatları bin TL'nin altını gördü! 16 Eylül 2022 Bugün güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1663,37

    1.663,80

    CANLI ALTIN/ONS FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

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