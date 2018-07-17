Altın fiyatları bugün ne kadar? 17 Temmuz gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları güne nasıl başladı? Dün güne 193,2 lira seviyesinden başlayan gram altın gün içinde en yüksek 194,6 lirayı gördü. Bugün ise 192,9 liradan başlayan altının gram fiyatı yatay seyrini sürdürüyor. Bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 17 Temmuz gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı...