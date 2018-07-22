Altın fiyatları bugün ne kadar? Altının onsu uluslararası piyasalarda Cuma günü saat 18.20 itibarıyla 1.229,34 dolardan işlem görüyor. Öte yandan altının gram fiyatı haftayı yüzde 0,05 azalışla 189,00 liradan tamamladı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
Yatırımcıların ilgi odağı olan altın fiyatları güncel haliyle haberimizde. İşte 22 Temmuz altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 190,17
Satış: 190,35
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 304,28
Satış: 311,22
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 606,65
Satış: 622,44
ALTININ KİLOGRAMI 188 BİN 750 LİRAYE GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 188 bin 750 liraya geriledi. Altın piyasasında, en düşük 188 bin 750, en yüksek ise 189 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 düşüşle 188 bin 750 liradan tamamladı.
ALTININ ONS FİYATI
Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.229,34 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,13 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 188 bin 750 lira oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 4,7966 lira, satışta 4,8159 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 4,8196 lira, satışta 4,8389 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 13 Kasım 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,49'dan, bileşik getirisi de yüzde 20,44'ten gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1708, sterlin/dolar paritesi 1,3104, dolar/yen paritesi de 111,83 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 73,14 dolardan işlem görüyor.
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