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ALTININ KİLOGRAMI 188 BİN 750 LİRAYE GERİLEDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 188 bin 750 liraya geriledi. Altın piyasasında, en düşük 188 bin 750, en yüksek ise 189 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 düşüşle 188 bin 750 liradan tamamladı.