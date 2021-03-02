GRAM ALTIN FİYATLARI 400 TL SINIRINDA

Gram altın fiyatları ne kadar? Hemen belirtelim ki altın fiyatlarındaki sert düşüşün de etkisiyle birlikte gram altın fiyatları 2 Mart saat 07.30'da kaydedilen verilere göre 400 TL sınırında seyrediyor. Buna göre gram altın alış fiyatı 403, satış fiyatı ise 405 lira...