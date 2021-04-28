GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın fiyatları 28 Nisan Çarşamba gününe sert düşüşle başladı. Başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler "Bugün gram altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. Saat 07.30'dakaydedilen verilere göre gram altın 465 lira alış ve 470 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.