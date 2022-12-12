ALTIN FİYATLARI 12 Aralık Pazartesi yani bugün ekonomi gündemini takip eden yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Çeyrek altın bin 758 lira gram altın ise bin 75 lira seviyesinin üzerinde haftayı kapattı. İşte güncel Cumhuriyet altını, tam altın, çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış canlı fiyat tablosu...

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