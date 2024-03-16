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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları canlı: 16 Mart Cumartesi güncel altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç lira oldu? - HT Gazete Haberleri

        Altın fiyatlarında dalgalanma! 16 Mart Cumartesi güncel altın fiyatları

        Uzun süredir rekor üzerine rekor kıran altında düşüş başladı. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında gerileme yaşandı. Çeyrek altın 3.585 TL seviyesinden, 3.562 TL'ye geriledi. İşte, 16 Mart Cumartesi canlı altın fiyatları tablosu ile anlık altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2024 - 19:18 Güncelleme: 16.03.2024 - 19:18
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        1

        ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ!

        Gram altın dün 2.241 TL'den işlem görürken bugün 2.226 TL'ye geriledi. Aynı şekilde dün 3.585 TL olan çeyrek altın bugün 3.562 TL olarak güne başladı.

        ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.226,56

        Satış: 2.227,09

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.155,44

        Satış: 2.156,37

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.562,50

        Satış: 3.641,29

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 14.250,00

        Satış: 14.520,62

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.102,73

        Satış: 7.282,58

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 14.250,00

        Satış: 14.520,62

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 16.058,88

        Satış: 16.469,35

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.289,58

        Satış: 1.712,35

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 2.191,06

        Satış: 2.327,66

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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