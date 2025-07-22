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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI 23 TEMMUZ 2025! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Gram altında tarihi rekor! Gram altın 4 bin 450 TL'yi aştı

        Altın fiyatları 23 Temmuz Çarşamba verileri alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Düğün ve nişan gibi organizasyonlarda takı takacaklar canlı ve anlık rakamları merak ediyor. Dün 4 bin 400 lirayı aşan gram altın, gün sonuna doğru tarihi rekoruna ulaştı ve 4 bin 450 TL'yi aştı! Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 23 Temmuz Çarşamba 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 07:53 Güncelleme: 23.07.2025 - 00:30
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        1

        Canlı altın fiyatları 23 Temmuz 2025 alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları, zayıf ABD doları ve düşük Hazine tahvili getirilerinin desteğiyle bir aydan uzun süredir en yüksek seviyesine çıktı. Dün 4 bin 400 lirayı aşarak rekor kıran altının gram fiyatı ise bu bugün 4 bin 452 lira seviyesini görerek rekor tazeledi. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 23 Temmuz 2025 altın fiyatları alış-satış grafiği...

        2

        GRAM ALTINDA TARİHİ REKOR

        Gram altın güne 4 bin 410 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 398 liraya gördü. Gram altın şu anda 4 bin 452 TL'den alıcı bularak, tarihi rekorunu kırdı.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.452,9470

        Satış: 4.453,4540

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.425,17

        Satış: 3.425,94

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.125,1700

        Satış: 7.281,8600

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.499,6900

        Satış: 29.037,2800

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.747,00

        Satış: 28.962,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 14.199,51

        Satış: 14.557,14

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.488,05

        Satış: 29.025,25

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 29.159,39

        Satış: 29.894,80

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.416,81

        Satış: 3.389,93

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.022,82

        Satış: 4.238,75

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 71.606,00

        Satış: 72.298,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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