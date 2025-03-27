Canlı altın fiyatları 27 Mart 2025 Perşembe yani haftanın dördüncü iş günü için araştırılıyor. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar alış-satış rakamlarını yakından takip ediyor. Altın fiyatları ABD ekseninde hareket ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, otomobillere ek gümrük vergisini açıkladı. ABD dışından ABD'ye giriş yapacak olan tüm araçlara yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulanacak. Altın fiyatları da bu ana neden başlığı altında yükselişe geçti. İşte 27 Mart 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…