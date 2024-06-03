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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları canlı alış-satış tablosu: 3 Haziran 2024 anlık çeyrek altın ve gram altın bugün ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı! İşte, 3 Haziran altın fiyatları canlı alış-satış tablosu

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları son işlem gününü değer kaybıyla kapattı. Yeni haftaya da düşüş trendinde başlayan altın fiyatları yatırımcılar tarafından araştırılıyor. İşte, Kapalıçarşı'dan 3 Haziran 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2024 - 07:25 Güncelleme: 03.06.2024 - 07:25
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        1

        Altın fiyatlarındaki son durum gündemdeki yerini koruyor. Hafta sonuna değer kaybıyla giren altın fiyatları, yeni haftayı da düşüş trendinde açtı. Gram altın fiyatı yeniden 2 bin 400 lira seviyelerine kadar geriledi. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 3 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın canlı alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 412 liradan yaparken; 3 Haziran Pazartesi günü saat 07:20 itibarıyla 2 bin 402 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 943 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 928 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.401,85

        Satış: 2.402,19

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.327,83

        Satış: 2.328,23

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.842,96

        Satış: 3.927,58

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 15.371,85

        Satış: 15.662,29

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.661,90

        Satış: 7.855,17

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.371,85

        Satış: 15.662,29

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 15.960,75

        Satış: 16.357,13

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.288,44

        Satış: 1.700,80

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.189,22

        Satış: 2.310,78

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