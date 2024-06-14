Altın fiyatları yükseliyor! 14 Haziran altın fiyatları canlı alış-satış tablosu
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini aldı. Haftanın son işlem gününde altın fiyatları yükselişe geçti. Hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları bugün değer kazanmaya başladı. 14 Haziran günü saat 15:40 itibarıyla altının ons fiyatı 2 bin 331 dolardan işlem görürken; gram altın bugün 2 bin 445 liradan alıcı buluyor. İşte, 14 Haziran 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
ABD'de hem tüketici hem de üretici enflasyonunun beklentilerden altında kalmasına rağmen varlık fiyatlarında karışık bir seyir izlenirken, bugün yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.
Çarşamba günü ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda değişim göstermezken yıllık bazda yüzde 3,3 artışla beklentilerin altında kalmıştı. Dün de ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,2 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,2 ile piyasa tahminlerin altında artış kaydetti.
Enflasyonun yavaşlamasına karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin duruşunu koruması risk algısının güçlü kalmasına neden oluyor.
Fed yetkililerinin projeksiyonları bu yıl için her ne kadar 1 faiz indirimi beklentisi olduğunu gösterse de piyasalar olası bir faiz indiriminin ardından bankanın aralıkta ikinci faiz indirimine gitme ihtimalini yüzde 90 ile fiyatlıyor.
Analistler, ABD'de açıklanan verilerin enflasyonla mücadele kapsamında sıkı duruşun meyvelerinin alındığını gösterdiğini ifade ederek, gelecek dönemde açıklanacak makroekonomik verilerin, ekonomi de yavaşlama sinyalleri vermeye devam edip etmeyeceğinin yakından takip edileceğini söyledi.
Söz konusu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,23'e gerileyerek 1 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini test etti. Şu sıralarda ise tahvilin getirisi yüzde 4,27 seviyesinde bulunuyor.
Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi ve uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 320 ve 2 bin 340 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 280 ve 2 bin 250 doların destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, yatırımcılar ve altın alacakların merakla takip ettiği 14 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 391 liradan yaparken; 14 Haziran Salı günü saat 15:40 itibarıyla 2 bin 445 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 909 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 000 TL'den alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.445,61
Satış: 2.445,89
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.331,52
Satış: 2.331,90
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.913,91
Satış: 4.000,16
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.652,72
Satış: 15.948,05
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.801,49
Satış: 7.998,07
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.652,72
Satış: 15.948,05
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.058,24
Satış: 16.468,69
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.300,13
Satış: 1.717,25
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.208,30
Satış: 2.334,93