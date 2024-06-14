Altın fiyatları yükseliyor! 14 Haziran altın fiyatları canlı alış-satış tablosu
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini aldı. Haftanın son işlem gününde altın fiyatları yükselişe geçti. Hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları bugün değer kazanmaya başladı. 14 Haziran günü saat 07:20 itibarıyla altının ons fiyatı 2 bin 303 dolardan işlem görürken; gram altın bugün 2 bin 408 liradan alıcı buluyor. İşte, 14 Haziran 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta 2 bin 400 lira seviyesinin de altına gerileyen gram altın yeniden 2 bin 408 lira seviyelerine yükseldi. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, yatırımcılar ve altın alacakların merakla takip ettiği 14 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 391 liradan yaparken; 14 Haziran Salı günü saat 07:20 itibarıyla 2 bin 408 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 909 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 937 TL'den alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.407,67
Satış: 2.408,11
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.303,03
Satış: 2.303,35
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.852,28
Satış: 3.937,26
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.409,10
Satış: 15.700,88
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.680,47
Satış: 7.874,52
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.409,10
Satış: 15.700,88
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 15.937,41
Satış: 16.339,77
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.294,98
Satış: 1.715,25
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.199,85
Satış: 2.331,91