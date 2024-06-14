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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları canlı alış-satış tablosu: Altın yükseliyor! 14 Haziran 2024 bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları yükseliyor! 14 Haziran altın fiyatları canlı alış-satış tablosu

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini aldı. Haftanın son işlem gününde altın fiyatları yükselişe geçti. Hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları bugün değer kazanmaya başladı. 14 Haziran günü saat 07:20 itibarıyla altının ons fiyatı 2 bin 303 dolardan işlem görürken; gram altın bugün 2 bin 408 liradan alıcı buluyor. İşte, 14 Haziran 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 07:27 Güncelleme: 14.06.2024 - 07:27
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        1

        Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta 2 bin 400 lira seviyesinin de altına gerileyen gram altın yeniden 2 bin 408 lira seviyelerine yükseldi. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, yatırımcılar ve altın alacakların merakla takip ettiği 14 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 391 liradan yaparken; 14 Haziran Salı günü saat 07:20 itibarıyla 2 bin 408 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 909 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 937 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.407,67

        Satış: 2.408,11

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.303,03

        Satış: 2.303,35

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.852,28

        Satış: 3.937,26

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 15.409,10

        Satış: 15.700,88

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.680,47

        Satış: 7.874,52

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.409,10

        Satış: 15.700,88

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 15.937,41

        Satış: 16.339,77

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.294,98

        Satış: 1.715,25

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.199,85

        Satış: 2.331,91

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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