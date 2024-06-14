Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta 2 bin 400 lira seviyesinin de altına gerileyen gram altın yeniden 2 bin 408 lira seviyelerine yükseldi. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, yatırımcılar ve altın alacakların merakla takip ettiği 14 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...