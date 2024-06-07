Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin fiyatlamaların güçlenmesine karşın yol haritasına yönelik belirsizliklerle varlık fiyatlarının yön arayışında olduğunu ifade ederek, bugün gözlerin ülkede açıklanacak istihdam raporu verilerine çevrildiğini söyledi.

ABD'de bu hafta açıklanan verilerin, uzun zamandır güçlü duruşunu koruyan ve Fed'in faiz indirimi konusunda elini zayıflatan istihdam piyasasında soğuma sinyalleri verdiğini vurgulayan analistler, tarım dışı istihdam verisinin de beklentilerin altında kalması durumunda bankanın faiz indirimine eylülde başlama ihtimalinin artabileceğini dile getirdi.

Bu gelişmelerle birlikte para piyasasında, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 81 ve kasımda yüzde 83 ile fiyatlanırken, olası faiz indiriminin ardından bankanın ikinci faiz indirimi ihtimali de aralıkta yüzde 90 oldu.

Analistler, bugün ayrıca yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 330 doların destek, 2 bin 380 ve 2 bin 400 dolar seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte, 8 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın canlı alış-satış rakamları...