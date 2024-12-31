Altın fiyatları canlı alış ve satış rakamları: 31 Aralık bugün tam altın, cumhuriyet altını, gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç para?
Altın fiyatları 2024 yılının son gününde de öne çıkan arama başlıkları arasında yerini alıyor. Kapalıçarşı canlı altın fiyatları yakından takip edilirken fiyatlarda gerileme hakim. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2025'te faizleri iki kez düşüreceği beklentisi de altın fiyatlarında baskı oluşturmaya devam ediyor. En son gram 2 bin 964 liradan, çeyrek altın 4 bin 845 liradan işlem gördü. Peki 31 Aralık bugün tam altın, cumhuriyet altını, gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç para? İşte güncel, canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…
Canlı altın fiyatları grafiği anlık değişkenlik gösteriyor. Alım satım ve kar etmek isteyen vatandaşlar bugün altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Gözde yatırım araçlarından altında dalgalanma ise devam ediyor. Peki, Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 31 Aralık 2024 Salı canlı altın fiyatları alış-satış tablosu
31 ARALIK ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Gram altın, 31 Aralık Salı günü güne 2 bin 958 liradan başladı. Çeyrek altın ise 4 bin 734 liradan işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.959
Satış: 2.959
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.604
Satış: 2.604
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.734
Satış: 4.838
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.938
Satış: 19.296
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.170
Satış: 19.550
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.616
Satış: 20.115
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.702
Satış: 2.862
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.604
Satış: 2.448