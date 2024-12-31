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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları canlı alış ve satış rakamları: 31 Aralık bugün tam altın, cumhuriyet altını, gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç para?

        Altın fiyatları canlı alış ve satış rakamları: 31 Aralık bugün tam altın, cumhuriyet altını, gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç para?

        Altın fiyatları 2024 yılının son gününde de öne çıkan arama başlıkları arasında yerini alıyor. Kapalıçarşı canlı altın fiyatları yakından takip edilirken fiyatlarda gerileme hakim. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2025'te faizleri iki kez düşüreceği beklentisi de altın fiyatlarında baskı oluşturmaya devam ediyor. En son gram 2 bin 964 liradan, çeyrek altın 4 bin 845 liradan işlem gördü. Peki 31 Aralık bugün tam altın, cumhuriyet altını, gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu, kaç para? İşte güncel, canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 07:23 Güncelleme: 31.12.2024 - 07:23
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        1

        Canlı altın fiyatları grafiği anlık değişkenlik gösteriyor. Alım satım ve kar etmek isteyen vatandaşlar bugün altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Gözde yatırım araçlarından altında dalgalanma ise devam ediyor. Peki, Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 31 Aralık 2024 Salı canlı altın fiyatları alış-satış tablosu

        2

        31 ARALIK ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        Gram altın, 31 Aralık Salı günü güne 2 bin 958 liradan başladı. Çeyrek altın ise 4 bin 734 liradan işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.959

        Satış: 2.959

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.604

        Satış: 2.604

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.734

        Satış: 4.838

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.938

        Satış: 19.296

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.170

        Satış: 19.550

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 19.616

        Satış: 20.115

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.702

        Satış: 2.862

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.604

        Satış: 2.448

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11
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