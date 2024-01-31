Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.478,51 %0,05
        DOLAR 30,3573 %0,01
        EURO 32,9290 %-0,03
        ALTIN 1.989,87 %0,17
        FAİZ 43,22 %-0,67
        GÜMÜŞ GRAM 22,58 %-0,17
        BITCOIN 42.514,00 %-2,37
        GBP/TRY 38,5346 %-0,09
        EUR/USD 1,0839 %-0,05
        BRENT 81,97 %-1,09
        ÇEYREK ALTIN 3.253,44 %0,17
        Haberler Ekonomi Altın ALTIN FİYATLARI CANLI| Altın fiyatları yükselişe geçti! Çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 31 Ocak 2024 alış - satış tablosu - Altın Haberleri

        Altın günü yükselişle kapatıyorGram ve çeyrek altın fiyatları 31 Ocak alış - satış tablosu

        Güne yatay yönlü seyirde başlayan altın fiyatları öğle saatleriyle birlikte yeniden yükselişe geçti. Gram altın bin 990 lira ve çeyrek altın 3 bin 255 lira sınırında seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 31 Ocak altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 15:43 Güncelleme: 31.01.2024 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatları 31 Ocak bugün sabah saatlerindeki yatay seyrin aksine öğle saatlerinden itiabren yeniden yükselişe geçti. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içerisinde "Bugün gram altın fiyatları ne kadar?" ve "Bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar?" sorularının cevabını araştırıyor. Gram altın bin 990 lira ve çeyrek altın 3 bin 255 lira sınırında seyrediyor. İşte merak edilen gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış tablosu...

        2

        31 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?

        1.989,70

        1.989,87

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.038,09

        2.038,40

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        3.183,51

        3.253,44

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        12.734,05

        12.973,97

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN NE KADAR?

        6.347,13

        6.506,88

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        12.734,05

        12.973,97

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        13.539,68

        13.876,61

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.088,30

        1.465,74

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.863,95

        1.967,19

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fuardaki silahlı saldırıdan Söylemezler çetesi çıktı!
        Fuardaki silahlı saldırıdan Söylemezler çetesi çıktı!
        Turizmde 2024 hedeflerini açıkladı
        Turizmde 2024 hedeflerini açıkladı
        Bakan Fidan'dan Montrö vurgusu
        Bakan Fidan'dan Montrö vurgusu
        Bir ülke daha 4 gün çalışacak
        Bir ülke daha 4 gün çalışacak
        İşte kilisedeki silahlı saldırganlar!
        İşte kilisedeki silahlı saldırganlar!
        Eski eşi hatırlatan şarkılar dinleyen kusurlu
        Eski eşi hatırlatan şarkılar dinleyen kusurlu
        Pantolonundaki kan izi savunmasını çürüttü!
        Pantolonundaki kan izi savunmasını çürüttü!
        'Aile'den mutlu veda
        'Aile'den mutlu veda
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        İstanbul'a neden kar yağmıyor?
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Balkondan sarkıtmıştı... Yıllar sonra ortaya çıktı
        Balkondan sarkıtmıştı... Yıllar sonra ortaya çıktı
        TFF'den devrim gibi kararlar!
        TFF'den devrim gibi kararlar!
        56 milyar dolarlık 'maaşa' mahkeme engeli
        56 milyar dolarlık 'maaşa' mahkeme engeli
        Yağmurun başkentinden dünyanın en kurak yerine bilim seferi
        Yağmurun başkentinden dünyanın en kurak yerine bilim seferi
        "Evlilik yok, oyunculuğa devam"
        "Evlilik yok, oyunculuğa devam"
        Canlı hayvan ithalatı yüzde 561 arttı
        Canlı hayvan ithalatı yüzde 561 arttı
        Sağlık sigortasında % 138'lik artış
        Sağlık sigortasında % 138'lik artış