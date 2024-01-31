Altın günü yükselişle kapatıyorGram ve çeyrek altın fiyatları 31 Ocak alış - satış tablosu
Güne yatay yönlü seyirde başlayan altın fiyatları öğle saatleriyle birlikte yeniden yükselişe geçti. Gram altın bin 990 lira ve çeyrek altın 3 bin 255 lira sınırında seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 31 Ocak altın fiyatları alış - satış tablosu...
Altın fiyatları 31 Ocak bugün sabah saatlerindeki yatay seyrin aksine öğle saatlerinden itiabren yeniden yükselişe geçti. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içerisinde "Bugün gram altın fiyatları ne kadar?" ve "Bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar?" sorularının cevabını araştırıyor. Gram altın bin 990 lira ve çeyrek altın 3 bin 255 lira sınırında seyrediyor. İşte merak edilen gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış tablosu...
31 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?
1.989,70
1.989,87
ALTIN/ONS FİYATI
2.038,09
2.038,40
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.183,51
3.253,44
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.734,05
12.973,97
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.347,13
6.506,88
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.734,05
12.973,97
ATA ALTIN FİYATI
13.539,68
13.876,61
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.088,30
1.465,74
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.863,95
1.967,19