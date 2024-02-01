Altın güne yükselişle başladı! Gram ve çeyrek altın fiyatları 1 Şubat alış - satış tablosu
Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Güne yatay yönlü seyirde başlayan altın fiyatları öğle saatleriyle birlikte yeniden yükselişe geçti. Gram altın 2 bin lira ve çeyrek altın 3 bin 270 lira sınırında seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 1 Şubat altın fiyatları alış - satış tablosu...
Altın fiyatları 1 Şubat Perşembe bugün yeni güne yükselişle başladı. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içerisinde "Bugün gram altın fiyatları ne kadar?" ve "Bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar?" sorularının cevabını araştırıyor. Gram altın bin 200 lira ve çeyrek altın 3 bin 270 lira sınırında seyrediyor. İşte merak edilen gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış tablosu...
1 ŞUBAT GRAM ALTIN NE KADAR?
1.996,46
1.996,81
ALTIN/ONS FİYATI
2.046,07
2.046,40
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.194,34
3.264,79
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.777,36
13.019,22
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.368,71
6.529,58
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.777,36
13.019,22
ATA ALTIN FİYATI
13.552,19
13.889,43
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.085,60
1.470,77
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.859,61
1.974,59