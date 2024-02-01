ALTIN FİYATLARI CANLI| Altın güne yükselişle başladı! Çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? 1 Şubat 2024 alış - satış tablosu - Altın Haberleri

ALTIN FİYATLARI CANLI| Altın güne yükselişle başladı! Çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? 1 Şubat 2024 alış - satış tablosu - Altın Haberleri

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Altın fiyatları 1 Şubat Perşembe bugün yeni güne yükselişle başladı. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içerisinde "Bugün gram altın fiyatları ne kadar?" ve "Bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar?" sorularının cevabını araştırıyor. Gram altın bin 200 lira ve çeyrek altın 3 bin 270 lira sınırında seyrediyor. İşte merak edilen gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış tablosu...