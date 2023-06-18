ALTIN FİYATLARI 18 Haziran Pazar günü piyasalar kapalı olduğu için Cuma günkü kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları Fed'in faizleri sabit bırakması sonrası dolar TL kurunda yaşanan durağan seyrin de etkisiyle önce geriledi ardından da yatay yönlü seyre geçti. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 18 Haziran altın alış - satış fiyatları...

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