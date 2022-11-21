Haftanın ilk iş günü olan 21 Kasım Pazartesi günü güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 21 Kasım 2022 Kapalıçarşı canlı altın fiyatları ile altın alış - satış rakamları...