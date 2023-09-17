ALTIN FİYATLARI CANLI | Son dakika 17 Eylül canlı çeyrek ve gram altın fiyatları! Çeyrek ve gram altın fiyatları 15 Eylül - CANLI - Merak Edilenler Haberleri

ALTIN FİYATLARI CANLI | Son dakika 17 Eylül canlı çeyrek ve gram altın fiyatları! Çeyrek ve gram altın fiyatları 15 Eylül - CANLI - Merak Edilenler Haberleri

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ALTIN FİYATLARI 17 EYLÜL... Altın fiyatları 17 Eylül Pazar yani bugün de yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Hemen belirtelim ki gram altın bin 670 lira, çeyrek altın ise 2 bin 730 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte merak edilip araştırılan güncel altın fiyatları 17 Eylül alış satış tablosu...