ALTIN FİYATLARI 3 Mart Cuma yani haftanın son iş gününü yükselişle kapatıyor. Gram altın bin 110 lira seviyesinde, çeyrek altın ise bin 830 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 3 Mart güncel altın fiyatları...

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