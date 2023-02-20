ALTIN FİYATLARI 20 Şubat Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yükselişle başladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 20 Şubat çeyrek ve rgam altın fiyatları alış - satış tablosu...

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