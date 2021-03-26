Altın fiyatları ne kadar? 26 Mart Cuma günü hemen her gün olduğu gibi ekonomi gündemini takip edenler bu sorunun cevabını araştırıyor. Özellikle yatırımcılar "Bugün gram altın fiyatları ne kadar?" ve "Bugün çeyrek altın fiyatları ne kadar?" sorularının cevabını merak ediyor. İşte son dakika gram ve çeyrek altın fiyatları 26 Mart güncel alış ve satış listesi...