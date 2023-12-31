Altın fiyatları yılın son gününde yükselişte! 31 Aralık çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 31 Aralık Pazar günü yani yılın son gününe yükselişle başladı. Gram altın 1950 liranın üzerindeki seyrini sürdürürken, çeyrek altın fiyatları ise 3 bin 205 lira sınırında seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 31 Aralık altın fiyatları alış - satış tablosu...
ALTIN FİYATLARI 31 ARALIK PERŞEMBE... Altın fiyatları 31Aralık Perşembe günü de zirvedeki seyrini koruyor. Gram altın 2 bin çeyrek altın ise 3 bin 205 lira sınırındaki seyrini koruyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 31 Aralık alış - satış tablosu...
31 ARALIK GRAM ALTIN NE KADAR?
1.961,44
1.961,76
ALTIN/ONS FİYATI
2.062,58
2.063,39
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.138,30
3.207,48
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.553,20
12.790,68
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.256,99
6.414,96
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.553,20
12.790,68
ATA ALTIN FİYATI
13.444,29
13.778,89
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.080,42
1.461,19
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.851,19
1.960,58