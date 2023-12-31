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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN FİYATLARI CANLI | Son dakika: Çeyrek ve gram altın fiyatları 31 Aralık Pazar tablosu - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yılın son gününde yükselişte! 31 Aralık çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 31 Aralık Pazar günü yani yılın son gününe yükselişle başladı. Gram altın 1950 liranın üzerindeki seyrini sürdürürken, çeyrek altın fiyatları ise 3 bin 205 lira sınırında seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 31 Aralık altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2023 - 08:02 Güncelleme: 31.12.2023 - 08:02
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        1

        ALTIN FİYATLARI 31 ARALIK PERŞEMBE... Altın fiyatları 31Aralık Perşembe günü de zirvedeki seyrini koruyor. Gram altın 2 bin çeyrek altın ise 3 bin 205 lira sınırındaki seyrini koruyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 31 Aralık alış - satış tablosu...

        2

        31 ARALIK GRAM ALTIN NE KADAR?

        1.961,44

        1.961,76

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.062,58

        2.063,39

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        3.138,30

        3.207,48

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        12.553,20

        12.790,68

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN NE KADAR?

        6.256,99

        6.414,96

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        12.553,20

        12.790,68

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        13.444,29

        13.778,89

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.080,42

        1.461,19

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.851,19

        1.960,58

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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