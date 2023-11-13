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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN FİYATLARI CANLI| Son dakika: Düşüş sürüyor! Çeyrek ve gram altın fiyatları 13 Kasım Pazartesi alış - satış tablosu - Altın Haberleri

        Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı! Son dakika 13 Kasım altın fiyatları canlı tablo

        Altın fiyatları 13 Kasım Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe düşüşle başladı. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar günün ilk ışıklarıyla birlikte güncel rakamları merak edip araştırıyor. Peki, hafta sonu 1780 lira sınırının gerisine düşen gram altın bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel 13 Kasım altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 07:30 Güncelleme: 13.11.2023 - 07:30
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        1

        Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı! Geçtiğimiz hafta başında yükselen ardında da düşüşe geçen altın fiyatları aşağı yönlü seyrini yeni haftanın ilk günü yani bugün de sürdürüyor. Bugün altın alacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler yaşanan aşağı yönlü seyirle birlikte "Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 13 Kasım altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.775,27

        1.775,52

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.935,11

        1.935,36

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.840,44

        2.902,98

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        11.361,74

        11.576,39

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.663,12

        5.805,95

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        11.361,74

        11.576,39

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        12.109,53

        12.411,33

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.001,76

        1.213,34

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.642,12

        1.770,80

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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