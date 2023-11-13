Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı! Son dakika 13 Kasım altın fiyatları canlı tablo
Altın fiyatları 13 Kasım Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe düşüşle başladı. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar günün ilk ışıklarıyla birlikte güncel rakamları merak edip araştırıyor. Peki, hafta sonu 1780 lira sınırının gerisine düşen gram altın bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel 13 Kasım altın fiyatları alış - satış tablosu...
Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı! Geçtiğimiz hafta başında yükselen ardında da düşüşe geçen altın fiyatları aşağı yönlü seyrini yeni haftanın ilk günü yani bugün de sürdürüyor. Bugün altın alacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler yaşanan aşağı yönlü seyirle birlikte "Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 13 Kasım altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.775,27
1.775,52
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.935,11
1.935,36
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.840,44
2.902,98
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.361,74
11.576,39
YARIM ALTIN FİYATI
5.663,12
5.805,95
ZİYNET ALTINI FİYATI
11.361,74
11.576,39
ATA ALTIN FİYATI
12.109,53
12.411,33
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.001,76
1.213,34
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.642,12
1.770,80